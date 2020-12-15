Около 10% декабрьской нормы снега выпало в московском регионе за сутки

В Москве и Московской области за последние сутки выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет около 10% от нормы декабря. Об этом сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За сутки, предварительно, в московском регионе выпало до пяти миллиметров осадков. Это около 10% от месячной нормы. Прирост снега везде был разным, местами до пяти сантиметров», — сказала Позднякова РИАМО.

Накануне Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за снега и обледенения. Предупреждение действовало с вечера понедельника до 09:00 15 декабря. Ночью в Московской области местами прошел сильный снег, выпало до восьми миллиметров осадков.

Вторник в столичном регионе ожидается тоже снежным. Температура воздуха в дневные часы ожидается в пределах −2…−4 градусов. Ночью воздух остынет до −5…−7. Атмосферное давление вырастет до 754 миллиметра ртутного столба.

В середине недели в темное время суток термометры покажут −4…−9, а днем будет от −1 до −6 градусов. В четверг жителям Подмосковья обещают оттепель и небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега. С пятницы снова похолодает: 0...−5, небольшой снег.