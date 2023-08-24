Общество 24 августа 2023, 00:27 Окна «Вагнер Центра» в Петербурге зажглись в форме креста Публичное достояние

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В здании «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге подсветили окна в форме креста. В СМИ предположили, что так прощаются с погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Местные жители утверждают, что такая подсветка в высотках горит всегда.

Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщила о смерти бизнесмена. Петербуржцы предположили, что иллюминация в «Вагнер Центре» — это подсветка вентиляционных шахт или технических помещений. Частная военная компания покинула высотку на Зольной улице сразу после июньского мятежа Пригожина.

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Бизнесмен Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. В списке также «правая рука» бывшего главы ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. У самолета было разрешение на полет, сообщили в Росавиации.

День крушения самолета — ровно два месяца с начала мятежа ЧВК «Вагнер». После долгого молчания Пригожин вышел в эфир лишь в августе и заявил, что «вагнеровцы» продолжают работу против боевиков, об этом сообщил «Царьград».