По словам замглавы ведомства, Минобороны неизменно работает над увеличением воинского оклада, оценивая, при этом все факторы прохождения службы. Все это для того, чтобы привлечь больше контрактников. Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м.

Также военнослужащие получат от Минобороны денежную компенсацию за наем жилья, если ведомство не может вовремя обеспечить его квартирой.

«Ее размер для офицеров и прапорщиков рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе», — пояснила Шевцова, добавив, что с 2020 года этот же принцип будет применен к военнослужащим, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил.

Касательно пенсий для отставников, Шевцова указала, что выплаты пенсионерам растут одновременно с денежным довольствием, напомнив, что повышение военных пенсий в 2019 году составило 6,3%.

«Кроме того, в канун празднования Дня Победы по инициативе Минобороны в этом году был принят федеральный закон, предусматривающий повышение пенсий военным пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны, проходившим службу в действующей армии. Выплаты каждому фронтовику увеличились примерно на 10 тысяч рублей в месяц», — сообщила замминистра обороны.

При этом она отметила, что никаких решений в связи с пенсионной реформой по отношению к действующим военнослужащим и военным пенсионерам не принималось.

«Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении», — заявила Шевцова.

Снижение за последние три года доли военного бюджета в ВВП она объяснила с предварительным завершением в 2017 году масштабного перевооружения армии, оснащения ее новой техникой.