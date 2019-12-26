Оклады военнослужащих будут повышены — Минобороны
По словам замглавы ведомства, Минобороны неизменно работает над увеличением воинского оклада, оценивая, при этом все факторы прохождения службы. Все это для того, чтобы привлечь больше контрактников. Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м.
Также военнослужащие получат от Минобороны денежную компенсацию за наем жилья, если ведомство не может вовремя обеспечить его квартирой.
«Ее размер для офицеров и прапорщиков рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе», — пояснила Шевцова, добавив, что с 2020 года этот же принцип будет применен к военнослужащим, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил.
Касательно пенсий для отставников, Шевцова указала, что выплаты пенсионерам растут одновременно с денежным довольствием, напомнив, что повышение военных пенсий в 2019 году составило 6,3%.
«Кроме того, в канун празднования Дня Победы по инициативе Минобороны в этом году был принят федеральный закон, предусматривающий повышение пенсий военным пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны, проходившим службу в действующей армии. Выплаты каждому фронтовику увеличились примерно на 10 тысяч рублей в месяц», — сообщила замминистра обороны.
При этом она отметила, что никаких решений в связи с пенсионной реформой по отношению к действующим военнослужащим и военным пенсионерам не принималось.
«Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении», — заявила Шевцова.
Снижение за последние три года доли военного бюджета в ВВП она объяснила с предварительным завершением в 2017 году масштабного перевооружения армии, оснащения ее новой техникой.