Общество 21 июня 2023, 19:17 Океанолог Сегалевич заявил, что батискаф «Титан» сделан непрофессионально

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Затонувший на пути к обломкам «Титаника» батискаф «Титан» нельзя назвать безопасным и профессионально сделанным. Таким мнением с сайтом kp.ru поделился океанолог, создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич.

Сам он погружался к затонувшему «Титанику» 57 раз. Но в батискаф, на котором отправились туристы, не полез бы. Потому что океанолог сомневается, что его создавали с должным для таких высоких рисков профессионализмом.

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«Поль-Анри Наржоле профессионал, но аппарат сам, видимо, сделан непрофессионально. Пол-Анри пилот, но сам он аппараты никогда не делал. Я не знаю, разбирается ли он в конструкции. Судя по тому, что сейчас говорят о конструкции аппарата, я бы в такой аппарат не полез», — заявил Анатолий Сагалевич.

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