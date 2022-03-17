Оказать защиту российским сотрудникам иностранных посольств предложили в РФ

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил защитить трудовые права граждан, которые работают в посольствах иностранных государств. Об этом написал RT.

Аманлиев считает, что необходимо внести изменения в федеральный закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации».

О пояснил, что в России в силу закона гражданам сложно получить невыплаченную зарплату и оспаривать незаконные увольнения, если работодателем является посольство иностранного государства. По его словам, по факту статья 8 Федерального закона закрыла доступ россиянам к судебной защите своих прав.

В обращении на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина адвокат предложил признать этот пункт, утратившим силу.