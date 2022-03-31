Оказать помощь бывшим бизнесменам из России предложили в Госдуме

В Госдуме предложили проработать механизмы поддержки для возвращающихся в Россию представителей малого и среднего бизнеса. Письмо на имя премьера Михаила Мишустина отправил депутат Иван Сухарев. Об этом написал RT.

По словам политика, после введения экономических и политических санкций против России в Госдуму начали поступать обращения граждан, которые ранее были вынуждены уехать из России по тем или иным обстоятельствам. С связи с негативным отношением к русским в мире они стали рассматривать вариант возврата на родину.

Сухарев отметил, что они готовы развивать свой бизнес в России, однако обеспокоены возможностью реализации своего бизнес-плана.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность поддержать представителей малого и среднего предпринимательства — бывших граждан Российской Федерации, а также бывших граждан СССР, проживавших в пределах современных границ Российской Федерации и проживающих в настоящее время на территории иностранных государств, которые изъявили желание вернуться в Россию и развивать свой бизнес на территории нашего государства», — говорится в обращении.

Депутат считает, что им надо предоставить налоговые льготы, низкую ставку арендной платы, а также передать земельные участки без проведения торгов.