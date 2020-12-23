facebook_pixel
    23 декабря 2020, 17:20

    «Оказание содействия возвращению россиян». Захарова — о главном достижении МИД РФ в 2020 году

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова рассказала «ПолитЭксперту» о важнейшем достижении министерства в уходящем году.

    «Могу сказать о том, что стало для меня важнейшим событием. Оказание содействия возвращению россиян», — сказала она.

    Уточняется, что в конце марта между Россией и другими странами было прервано регулярное авиасообщение из-за распространения коронавируса. После этого МИД РФ организовал вывозные рейсы. По данным издания, по состоянию на конец сентября в страну вернулись свыше 312 тысяч россиян.