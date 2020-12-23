«Могу сказать о том, что стало для меня важнейшим событием. Оказание содействия возвращению россиян», — сказала она.

Уточняется, что в конце марта между Россией и другими странами было прервано регулярное авиасообщение из-за распространения коронавируса. После этого МИД РФ организовал вывозные рейсы. По данным издания, по состоянию на конец сентября в страну вернулись свыше 312 тысяч россиян.