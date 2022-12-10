Общество 10 декабря 2022, 17:57 «Оказался упрямым». США хотели добиться от Бута соглашения на сделку в пример другим Виктор Бут сравнил случившееся с ним с происходящим с Россией РИА «Новости»

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США планировали превратить россиянина Виктора Бута в пример для всех русских. Его согласие на сделку с американцами стало бы показательным и заставило бы поступать подобным образом страну в целом. Об этом вернувшийся из многолетнего заключения мужчина рассказал в интервью RT.

«Все, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной», — прокомментировал Виктор Бут приговор американского суда.

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По словам бизнесмена, Госдеп обещал, что он будет сидеть до конца, потому что «оказался упрямым».

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В своем первом интервью после возвращения на родину Бут заявил о полной поддержке специальной военной операции на Украине.

Он также признался, что для него самым сложным в американской тюрьме оказалось жить без общения с родными и близкими людьми, так как звонки в РФ строго ограничили.

В камере россиянин держал портрет президента страны Владимира Путина.