«Оказался не в том месте»: адвокат поджигателя из Екатеринбурга заявил об апелляции на пожизненный приговор

Александр Панкратов, которого признали виновным в поджоге дома в Екатеринбурге и приговорили к пожизненному сроку, намерен добиваться пересмотра приговора. Об этом «360» заявил его адвокат Игорь Упоров.

По словам юриста, решение присяжных заседателей они по закону обжаловать не могут, но могут попросить о пересмотре вердикта суда.

«Мы готовим апелляционную жалобу. Она будет рассмотрена в Петербурге. Мы хотим пересмотра приговора. У Панкратова все в порядке с головой, и я не сомневаюсь, что он не виновен», — подчеркнул Упоров.

Адвокат объяснил, что его подзащитный просто оказался не в том месте не в то время.

«Шел с другом, пил пиво. Увидели пожар. Стояли в толпе зевак. К нему подошел полицейский и препроводил в отдел (из-за распития спиртного в общественных местах — прим. ред.). Вот и все», — заявил собеседник «360».

Сам Панкратов также написал обращение, в котором просит обжаловать приговор по его делу.

Источник фото: телеканал «360»

«Считаю, что вынесенный в моем отношении приговор несправедлив. Моя совесть чиста!!! <…> Я не совершал поджогов домов», — говорится в заявлении подсудимого.

Панкратова признали виновным по статьям об убийстве и умышленном повреждении имущества. По данным следствия, пожар он устроил 26 марта 2020 года. Его жертвами стали девять человек. Присяжные заседатели признали его виновным по эпизоду о пожаре на улице Омская, но при этом постановили, что он не виновен в поджоге дома на улице Шефской.