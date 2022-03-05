«Позвать блогера-миллионника на встречу с президентом». Способ бороться с фейками оказался довольно прост

С началом спецоперации России на Украине количество фейковых новостей существенно выросло. Маркетолог и блогер Роман Носик рассказал «360», на чем основан любой фейк и как с ним бороться.

Основным фундаментом любой вымышленной новости, целями которой в том числе являются дестабилизация и паника среди населения, Носик назвал информационный вакуум.

«То время, когда вышел фейк и когда — опровержение. Чем это время больше, тем больше у людей возможности додумать и что-то смоделировать в негативном ключе. Обычно все эти фейки порождают в людях негативное отношение к вещам и очень серьезное понижение настроения, вплоть до полной деморализации», — заметил он.

Встречи с официальными СМИ, подчеркнул маркетолог, проводят президент, его аппарат и многие высокопоставленные чиновники. Но сегодня есть блогеры и так называемые лидеры мнений: люди, с одной стороны, неофициальные, а с другой — патриотично настроенные.

«Если позвать блогера-миллионника на встречу с президентом — а такая практика уже есть, то [можно] собирать именно такую взрослую целевую группу. <…> Блогеры, неофициальные журналисты, но патриотично настроенные и всей душой болеющие за Россию», — высказал идею Носик.

На подобных встречах, предположил он, можно было бы выстраивать отношения, получать информацию из первых уст и знать, куда обратиться за ее подтверждением или опровержением.

«В условиях военного кризиса, жесткой нестабильности, блокировки многих соцсетей, мне кажется, это очень важно и будет иметь огромный позитивный эффект для всей нашей страны», — заключил маркетолог.

В России ввели уголовное наказание за фейки в отношении ВС РФ. В Кремле пояснили, что власти страны пошли на такой шаг на фоне развязанной информационной войны.