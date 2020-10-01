«Оказался диким бродягой, любящим свободу»: кот проломил потолок в краснодарском магазине и попал на видео

Незваный гость наделал много шума в краснодарском пивном магазине. Бродячий кот проломил потолок и устроил погром в дегустационной. К счастью, хвостатый во время падения не пострадал, но явно был в шоке.

Момент обрушения потолка попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что в магазине резко начинают падать на пол провода и стройматериалы с потолка. Потом из-под мусора выбегает кот, который начинает носиться по помещению и убегает за кадр.

«Дорогие друзья, в данный момент испытываем небольшие технические неполадки в нашей дегустационной в связи с неожиданным падением котов с неба. Кот в порядке!» — с юмором объяснили случившееся владельцы магазина BeerBeer в Instagram.

Сотрудник магазина Александр рассказал «360», что кот рухнул с потолка 1 октября. Хвостатый, вероятно, за кем-то охотился, когда неожиданно упал.

«Мы смотрим, что вдруг затряслось что-то и потолок обвалился. С животным все в порядке, мы его поймали и хотели покормить, но он оказался диким бродягой, любящим свободу. Мы его выпустили, и он убежал», — поделился работник.

После ситуации с уличным котом сотрудники магазина решили выложить запись с камеры наблюдения. Теперь в магазине предстоит заняться ремонтом потолка.