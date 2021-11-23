Окаменелого моллюска нашли в Подмосковье

В одном из микрорайонов Звенигорода местный житель нашел древнего моллюска, который превратился в камень, коралл и отпечаток панциря черепахи. Фотографиями своих находок он поделился во «ВКонтакте».

Автор поста сделал вывод, что Звенигород стоит на дне древнего моря.

Как отметил палеонтолог Алексей Пахневич, эти окаменелости в Подмосковье принес ледник. По словам ученого, под Звенигородом находятся ледниковые отложения, а окаменелости могло вымыть дождями и ручьями по весне. Их примерный возраст — 320 миллионов лет. Пахневич добавил, что житель Звенигорода обнаружил внутренний слепок моллюска-брахиопода, следы колониального коралла-табулята и губки-хететеса.

В начале октября ученые из Гарвардского университета вместе со своими коллегами из США нашли ранее неизвестный вид тихоходок — их окаменелости обнаружили в древнем янтаре.