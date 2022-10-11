Охрану мостов усилили во Владивостоке после теракта в Керченском проливе | 360°

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Охрану мостов усилили во Владивостоке после теракта в Керченском проливе

Охрану мостов усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту

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В Приморье усилили охрану мостов. Прежде всего, это коснулось моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке. Меры ввели после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщил представитель регионального Минтранса.

«На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств», — рассказал представитель регионального министерства в беседе с РИА «Новости».

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По его словам, подразделением ФГУП «УВО Минтранса России» проводится ежедневный осмотр, также увеличена частота осмотров объектов. Кроме того, как отметил собеседник агентства, усилен пропускной и внутриобъектовый режим.

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Речь, по его словам, идет о мостах, которые охраняет ведомственная охрана. Прежде всего, как отметил представитель регионального Минтранса, это Золотой и Русский мосты, а также низководный мост.

Взрыв и последующий за ним пожар произошли на Крымском мосту 8 октября. Оперативные службы быстро восстановили его работу после ЧП. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объеме, чтобы не возникало сбоев.

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