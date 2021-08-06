Охрану лесов в России предложили вернуть на федеральный уровень

Охрану российских лесов необходимо вернуть с регионального на федеральный уровень. С таким предложением на совещании с президентом России Владимиром Путиным выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Охрану российских лесов необходимо вернуть с регионального на федеральный уровень. С таким предложением на совещании с президентом России Владимиром Путиным выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо <…> вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее на этой встрече Путин заявил, что в связи с природными пожарами у него есть вопросы к организации лесного хозяйства. По словам президента, особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях. По словам российского лидера, от огня пострадала и Челябинская область.

Ранее на совещании с кабмином Путин отметил, что природные пожары и паводки в России связаны с глобальным изменением климата. За почти полвека скорость изменения среднегодовой температуры увеличилась в три раза.