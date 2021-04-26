Охранница школы в Кемерове избила шестиклассника из-за пакета семечек

Конфликт из-за семечек разгорелся между шестиклассником и охранницей школы №50 в Кемерове. Потасовку сняли на видео другие ученики и выложили ролик в Сеть. После этого директора учебного заведения, сотрудницу охраны и уборщицу вызвали в местное подразделение по делам несовершеннолетних, рассказал «360» еще один сотрудник школы.

По его мнению, конфликт был специально спровоцирован детьми, чтобы снять происходящее на камеру. О результатах беседы руководства заведения с правоохранителями пока не известно.

При этом, по словам еще одной учащейся школы, сотрудницу охраны якобы уже уволили.

«Он ходил везде щелкал семечки на пол. У него забрали пакет, сказав, что отдадут после занятий. Когда пришел забрать, то уборщица выбросила пакет в мусорку», — написала ученица, отметив, что у мальчика якобы есть психические отклонения.

В родительском чате тем временем появилась информация о том, что мальчик действительно демонстративно кидал шелуху от семечек на пол, стоя перед постом охраны. Когда пакет забрали, предложив вернуть его после занятий, ученик попытался завладеть им силой. В итоге семечки полетели в лицо охраннице. Та вскочила, ударила ребенка по лицу и обозвала скотиной.