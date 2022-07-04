Охранников в России захотели наделить новыми полномочиями. Чем это грозит

Сотрудников частных охранных предприятий в России хотят наделить новыми полномочиями. Они получат право патрулировать улицы, заниматься спасательными работами и тушить пожары. Этот законопроект на рассмотрение в Государственную думу внесли депутаты Эдуард Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн, написал «Коммерсант».

Помимо этого, документ ужесточает требования к учредителям и сотрудникам ЧОП. Охранная деятельность должна стать для них основным видом трудовой деятельности.

Руководитель группы компаний безопасности «Витязь» Денис Гоманов заявил «360», что часть предложенных полномочий уже пересекается с прямыми обязанностями охранников. Во многих крупных охранных корпорациях есть свои кинологические центры, а охранники, несущие службу на сложных объектах, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.

«На важных объектах есть так называемые самоспасатели, позволяющие эвакуировать людей из зоны задымления, то есть охранники уже сегодня и спасатели, и пожарные. А в рамках своих полномочий оказывают помощь полицейским и сотрудникам Росгвардии. Получается своего рода универсальный солдат», — сказал он.

По словам Гоманова, подготовка высококлассного специалиста в области охраны стоит немалых денег.

«Чтобы обучить и подготовить такого сотрудника, охранному предприятию нужны свой учебный центр и постоянные тренинги. А это серьезная нагрузка, что может привести к сокращению количества ЧОП на рынке», — продолжил он.

Также Гоманов выразил пожелание, чтобы данный законопроект не стал катализатором для усложнения прохождения необходимых процедур для получения лицензии частного охранника.