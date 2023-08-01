Общество 01 августа 2023, 09:29 Охранников российских школ предложили готовить к отражению вооруженных нападений «Известия»: проект ГОСТа разработали для охранников российских школ и детсадов РИА «Новости»

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Охранников школ, детских садов и других образовательных учреждений начнут готовить к отражению вооруженных нападений и террористических угроз. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ ГОСТа.

Авторы инициативы считают, что обучение охранников поможет предотвратить ситуации, связанные с вооруженным нападением на места с большим количеством детей. Комитет Госдумы по безопасности уже одобрил проект.

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«Впервые актуализируется национальный стандарт. При разработке нормативной базы использовали как отечественный, так и зарубежный опыт», — сказано в пояснительной записке.

В частности, инициатива предложит усовершенствовать подготовку охранников, в том числе в ситуациях с возникновением ЧС или нападением на объекты образования.

В новой инструкции пропишут четкие действия сотрудников охранной сферы в случае угрозы нападения на охраняемый объект, в том числе и террористической направленности.

Ранее депутат Анатолий Выборный предложил обеспечить охраной образовательные учреждения в малонаселенных пунктах.