Охранника строительного колледжа Благовещенска оставили под стражей

Охранника ЧОП «Сириус-А» Олега Ермолова, которого арестовали после стрельбы в колледже Благовещенска, оставили под стражей. Жалобу адвоката суд не удовлетворил и не изменил ранее принятое решение.

Вердикт вынес Амурский областной суд, сообщило РИА «Новости». Он оставил без изменения постановление Благовещенского городского суда от 19 ноября. Ермолов будет находиться под стражей до 14 января 2020 года.

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Адвокат Диана Будко надеялась, что меру пресечения заменят на домашний арест. Из СИЗО запросили сведения о состоянии здоровья охранника. Его должны в плановом порядке проконсультировать кардиолог и инфекционист. Мужчина болен гепатитом и недавно перенес инфаркт.

Сам Ермолов по видеоконференцсвязи заявил, что не мог препятствовать стрельбе. У него не было металлоискателя, а в школе отсутствовал турникет.

«Я никуда не собираюсь скрываться. Домашнего ареста было бы достаточно», — сказал мужчина.

Защита намерена обсудить с ним дальнейшую кассацию во Владивосток. Ермолов не понимает, почему он в СИЗО.

Выстрелы в Амурском колледже строительства и ЖКХ раздались 14 ноября. Оружие в учебное заведение пронес 19-летний студент. Его ровесник погиб, пострадали трое молодых людей. Между стрелком и прибывшими на место случившегося полицейскими произошла перестрелка. Учащегося заблокировали в одной из аудиторий, где он покончил с собой.

СК возбудил несколько уголовных дел после случившегося — об убийстве из хулиганских побуждений, халатности и ненадлежащей охране.