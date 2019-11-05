Охранника осудят за избиение покупателя в Карелии

По данным информагентства, в апреле охранника вызвали в один из столичных магазинов, работники которого поймали покупателя на краже бутылки водки. «Дни.ру» рассказали, что сотрудник ЧОП сильно избил мужчину, нанеся его здоровью тяжкий вред. Он накинулся на потерпевшего прямо в торговом зале, затем продолжил избиение в подсобке.

Теперь агрессивного охранника ждет скамья подсудимых.