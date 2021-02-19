Охранник «Зимней вишни» признался, что не знал должностных инструкций при пожаре

Охранник сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Сергей Антюшин признался в том, что не знал должностных инструкций. По его словам, с ним не заключали трудового договора, а про обязанности сотрудник узнал со слов старшего на объекте, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Антюшин заявил, что пожарная сигнализация не сработала автоматически. Охранник попытался включить ее самостоятельно, однако попытка не увенчалась успехом.

Разбирательства по данному делу продолжаются до сих пор. Против охранника возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.