Общество 24 ноября 2022, 18:23 Охранник, учитель ОБЖ и ученик изобразили террористов во время урока в кабардинской школе Минпросвещения: работники школы в КБР получили взыскания за «игру в террористов»

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В одной из школ Кабардино-Балкарской Республики охранник, учитель ОБЖ и девятиклассник в масках и с автоматами ворвались в класс во время урока. Учеников таким образом решили подготовить к возможной атаке террористов. По факту случившегося в учебном заведении провели проверку.

В школе Прохладненского муниципального района решили отработать алгоритм действий в случае нападения террористов, сообщил Telegram-канал «КБ».

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На снятое очевидцами видео попали импровизированные «боевики». Они зашли в класс, начали кричать на учеников и заставили их выстроиться у окна и убрать руки за голову. Дети спокойно выполнили их указания. Родителей учеников подобный урок возмутил.

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В Министерстве просвещения и науки республики отметили, что в школе состоялись мероприятия по отработке действий при «нарушениях антитеррористической защищенности объектов образования».

Речь идет об учебной эвакуации после обнаружения постороннего предмета на территории учреждения. После этого занятия продолжились в обычном режиме.

Однако, по данным министерства, два сотрудника школы совместно с инспектором ОПДН, охранником и одним из учеников нарушили районный приказ и должностные инструкции. Они решили провести «отработку алгоритма действий» при захвате заложников с учащимися одного из девятых классов школы.

В министерстве подчеркнули, что Управление образования Прохладненского муниципального района провело служебное расследование. Работники школы, превысившие должностные полномочия, получили дисциплинарные взыскания.