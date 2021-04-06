Охранник принес в школу муляж бомбы и сам же ее «обнаружил». Все ради премии

В одной из школ, расположенной на юге-востоке Москвы, охранник принес муляж бомбы. Он сам ее потом обнаружил и сообщил в полицию. Все это затевалось ради поощрения от руководства. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД.

«Охранник учебного заведения ввел в заблуждение полицейских. Выяснилось, что данный муляж он заранее приобрел в интернете, разместил на обслуживаемой территории и инсценировал его обнаружение, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства», — передало РИА «Новости» слова начальника пресс-службы Владимира Васенина.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте. Сейчас охранник находится под подпиской о невыезде.

Накануне жительницу Красноярска заподозрили в ложном сообщении о теракте. Она по телефону заявила, что в торговой точке якобы находится опасный предмет. На место прибыли 15 сотрудников правоохранительных органов, были эвакуированы 45 человек. Полицейские вместе с собаками проверили помещение и ничего там не обнаружили.

Оказалось, что 44-летняя женщина сделала это, потому что ей мешал отдыхать шум от кондиционеров, работающих в магазине. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.