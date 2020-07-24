Охранник напал на водителя скорой помощи в Москве

В московской больнице им. Филатова охранник медучреждения напал на водителя скорой помощи. По данному факту проводится служебная проверка.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы. В сообщении отмечается, что больница оказывает помощь зараженным коронавирусной инфекцией. Прибывающие на территорию клиники кареты скорой помощи, после передачи пациентов в приемное отделение, должны пройти дезинфекцию авто.

Как сообщает депзрав, водитель скорой помощи отказался перепарковать авто на специальную стоянку для обработки, как этого требовали сотрудники ЧОП «Щит».

«Вероятно, на этой почве возник конфликт между водителем и сотрудником охранного предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что администрацию больницы сразу оповестили о данном инциденте. В депзраве подчеркнули, что руководители медучреждения категорически не согласны с действиями сотрудника охраны.

«В данный момент по факту инцидента в больнице проводится служебная проверка, сотрудники ЧОП и свидетели ситуации дали пояснения сотруднику полиции», — рассказали в Департаменте.

Там также добавили, что в охранное предприятие направлена претензия, а сотрудник отстранен от работы.