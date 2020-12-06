Охранник московской «Пятерочки» снял на видео наказание воришек

Телеканал опубликовал нарезку из видео охранника. На кадрах Муслим бьет покупателя за отказ доставать из рюкзака ворованные шоколадки и угрожает ему «пулей в лоб». Другого правонарушителя он заковал в наручники в подсобке. Третьего — который похитил сливочное масло — заставил отжиматься от пола. Также Муслим заставлял воришек выкупить ворованный товар.

В магазине на Новочеркасском бульваре Муслим проработал в течение года. За это время, по его словам, он спас товара стоимостью миллион рублей.

«Это воришки не первый раз приходят. Те, кто первый раз, — тех я отпускаю. Если голодные, сам на последнюю копейку им покупаю. Но они не голодные, они хотят напиться и дебоширить где-нибудь», — рассказал собеседник о своих методах работы.

В последнее время ему стали давать поручения разнорабочего, например, собрать корзины для покупок. Охранника такая перспектива не устроила. Теперь он ожидает увольнения.