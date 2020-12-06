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    06 декабря 2020, 01:50

    Охранник московской «Пятерочки» снял на видео наказание воришек

    Кирилл Фролов

    Охранник столичной «Пятерочки» Муслим наказывал покупателей, уличенных в воровстве, и снимал это на видео. Теперь мужчину решили уволить, рассказал он РЕН ТВ.
    Охранник московской «Пятерочки» снял на видео наказание воришек

    Телеканал опубликовал нарезку из видео охранника. На кадрах Муслим бьет покупателя за отказ доставать из рюкзака ворованные шоколадки и угрожает ему «пулей в лоб». Другого правонарушителя он заковал в наручники в подсобке. Третьего — который похитил сливочное масло — заставил отжиматься от пола. Также Муслим заставлял воришек выкупить ворованный товар.

    В магазине на Новочеркасском бульваре Муслим проработал в течение года. За это время, по его словам, он спас товара стоимостью миллион рублей.

    «Это воришки не первый раз приходят. Те, кто первый раз, — тех я отпускаю. Если голодные, сам на последнюю копейку им покупаю. Но они не голодные, они хотят напиться и дебоширить где-нибудь», — рассказал собеседник о своих методах работы.

    В последнее время ему стали давать поручения разнорабочего, например, собрать корзины для покупок. Охранника такая перспектива не устроила. Теперь он ожидает увольнения.