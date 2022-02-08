Охранник испортил картину ученицы Малевича в Ельцин-центре. Это был его первый рабочий день

Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» испортил охранник, работавший в екатеринбургском Ельцин-центре. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили РИА «Новости».

«Установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской — это сотрудник ЧОП, осуществляющей охранную деятельность Ельцин-центра», — сообщили в пресс-службе ЕЦ.

Исполнительный директор музея Александр Дроздов рассказал, что 60-летний охранник испортил картину в первый день работы. Мотивы его поступка неизвестны. Сотрудники Ельцин-центра предположили, что у сотрудника ЧОП произошло «помутнение рассудка». Он пририсовал глаза к картине фирменной ручкой музея. А после этого пришел домой и несколько дней не отвечал на звонки, передал TJ.

По данным Ura.ru, картину испортили на выставке в Ельцин-центре еще в декабре 2021 года, однако о факте вандализма стало известно только в январе. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур. Изначально в организации отвергали причастность экс-сотрудника к содеянному.

Картина, которую, как выяснилось, испортил охранник, входит в коллекцию Третьяковской галереи. Полотно представили на экспозиции «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая открылась в Ельцин-центре 5 ноября 2021 года и продлится до 20 февраля.

Работы по реставрации картины советской художницы оценили в 250 тысяч рублей. Екатеринбургская полиция завела дело о вандализме. Минкульт РФ также обращался с просьбой завести уголовное дело в Генпрокуратуру, писала «Газета.ru».