Охранник Ельцин Центра пройдет психиатрическую экспертизу из-за испорченной картины

Александр Васильев, который работал охранником в Ельцин Центре и дорисовал глаза на картине за 75 миллионов рублей, пройдет медицинскую экспертизу. Об этом изданию Е1.ru сообщил его адвокат.

«Если по результатам экспертизы его признают невменяемым на момент преступления, то это вообще палочка-выручалочка для дознания, дело будет прекращено без какого-либо разбирательства. И будут назначены меры медицинского характера», — заявил защитник.

Ветеран Чечни и Афганистана Васильев в первый день своей работы в Ельцин Центре в Екатеринбурге попал в неприятную историю. Подростки попросили его дорисовать одну из картин, а 63-летний охранник согласился.

Позже оказалось, что речь идет о порче картины Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи. В Ельцин Центре она выставлялась в рамках экспозиции «Мир как беспредметность».

В отношении Васильева открыли уголовное дело о вандализме. Охранника допросили, он сознался в содеянном.