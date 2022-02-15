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    15 февраля 2022, 14:27

    Охранник Ельцин Центра пройдет психиатрическую экспертизу из-за испорченной картины

    Наза Салех Захи

    Александр Васильев, который работал охранником в Ельцин Центре и дорисовал глаза на картине за 75 миллионов рублей, пройдет медицинскую экспертизу. Об этом изданию Е1.ru сообщил его адвокат.

    Охранник Ельцин Центра пройдет психиатрическую экспертизу из-за испорченной картины

    «Если по результатам экспертизы его признают невменяемым на момент преступления, то это вообще палочка-выручалочка для дознания, дело будет прекращено без какого-либо разбирательства. И будут назначены меры медицинского характера», — заявил защитник.

    Ветеран Чечни и Афганистана Васильев в первый день своей работы в Ельцин Центре в Екатеринбурге попал в неприятную историю. Подростки попросили его дорисовать одну из картин, а 63-летний охранник согласился.

    Позже оказалось, что речь идет о порче картины Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи. В Ельцин Центре она выставлялась в рамках экспозиции «Мир как беспредметность».

    В отношении Васильева открыли уголовное дело о вандализме. Охранника допросили, он сознался в содеянном.