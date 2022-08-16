Охранявших танк Т-34 в Нарве общественников задержали

В Нарве задержаны члены НКО «Память» и «Патриот», которые хотели защитить танка Т-34 от демонтажа. Как сообщила «360» жительница города Анна Каляева, с задержанными мужчинами связи нет, информации о том, где они находятся, нет.

«Утром полицией были задержаны охранявшие танк Станислав Максимов, Вячеслав Говорухин, Артем Лобин и Виктор Цветков», — подчеркнула она.



Глава нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил, что всего при демонтаже танка-памятника Т-34 задержали восемь человек. Он подчеркнул, что семь из них — это местные жители. По словам главы полицейского отделения, задержание провели для предотвращения провокаций.



«В настоящее время они находятся в отделении полиции», — привело слова Пюви РИА «Новости».

Демонтаж памятника Т-34 в Нарве стал для Эстонии хорошим поводом продолжить практику планомерного закрытия своей границы для россиян, заявил политолог и общественный деятель Николай Стариков в комментарии Telegram-каналу «360».

Советский танк Т-34 собираются вывезти из Нарвы в военный музей под Таллином.