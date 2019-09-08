Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.

В ходе следствия полиция выяснила, что в ночь с 7-го на 8 сентября в Центр собирались проникнуть вандалы, чтобы испортить оборудование.

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Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, 7 сентября задержали трех человек, которые вели незаконную съемку. Они хотели поснимать внутри режимного объекта и слить кадры в Сеть.

На следующий день задержания продолжились.

«В результате организованного взаимодействия утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации „Роскосмос“ произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, всего в ночь на воскресенье планировалось проникновение на территорию Роскосмоса группы из 50 человек. Их целью был вандализм, утверждают в госкорпорации

Обо всем случившемся доложили руководству Роскосмоса и правоохранительным органам.