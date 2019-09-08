Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
В ходе следствия полиция выяснила, что в ночь с 7-го на 8 сентября в Центр собирались проникнуть вандалы, чтобы испортить оборудование.
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Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, 7 сентября задержали трех человек, которые вели незаконную съемку. Они хотели поснимать внутри режимного объекта и слить кадры в Сеть.
На следующий день задержания продолжились.
«В результате организованного взаимодействия утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации „Роскосмос“ произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.
По данным Роскосмоса, всего в ночь на воскресенье планировалось проникновение на территорию Роскосмоса группы из 50 человек. Их целью был вандализм, утверждают в госкорпорации
Обо всем случившемся доложили руководству Роскосмоса и правоохранительным органам.