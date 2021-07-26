Французским военным запретили охоту на кроликов

Французским военным запретили отстрел кроликов, которые портили лужайку у исторического здания. Такое решение принял административный суд Парижа. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на BFMTV.

Дикие кролики часто бегали на поляне перед Домом Инвалидов, который расположен в седьмом округе Парижа. Префектура разрешила военным отстреливать кроликов, дабы животные не портили газон.

Однако организация зоозащитников Paris Animaux Zoopolis пыталась добиться запрета отстрела с 2018 года. На днях решение о запрете все же было принято. Военные, в свою очередь, отметили, что животные копают газон и грызут садовые шланги. Они предупредили, что ущерб в связи с запретом может достичь 15 тысяч долларов.