Охотовед Кузенков рассказал, как защититься от нападения медведя

Охотовед Валерий Кузенков рассказал, что вероятность нападения бурого медведя выросла, так как увеличилась их численность. Он дал рекомендации, чтобы избежать столкновения с ними. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Кузенков пояснил, что медведи боятся людей, поэтому в лесу следует вести себя максимально шумно, чтобы они услышали и убежали.

«Если зверь слышит человека, он в первую очередь постарается отойти», — пояснил он.

Эксперт отметил, что если вы нашли медвежат, ни в коем случае нельзя к ним подходить. Где-то неподалеку находится их мама, которая расценит вас как угрозу для потомства и нападет.

«Обычно медведи обозначают себя рявканьем. Если услышите рев, аккуратно уйдите как можно дальше», — заключил Кузенков.