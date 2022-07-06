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    06 июля 2022, 13:54

    Охотовед Кузенков рассказал, как защититься от нападения медведя

    Дарья Морозова

    Охотовед Валерий Кузенков рассказал, что вероятность нападения бурого медведя выросла, так как увеличилась их численность. Он дал рекомендации, чтобы избежать столкновения с ними. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Кузенков пояснил, что медведи боятся людей, поэтому в лесу следует вести себя максимально шумно, чтобы они услышали и убежали.

    «Если зверь слышит человека, он в первую очередь постарается отойти», — пояснил он.

    Эксперт отметил, что если вы нашли медвежат, ни в коем случае нельзя к ним подходить. Где-то неподалеку находится их мама, которая расценит вас как угрозу для потомства и нападет.

    «Обычно медведи обозначают себя рявканьем. Если услышите рев, аккуратно уйдите как можно дальше», — заключил Кузенков.