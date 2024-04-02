Общество 02 апреля 2024, 16:06 Охотовед Кузенков: малые коренные народы продолжают прибегать к охотничьим ритуалам

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Чтобы добыть зверя или птицу, малые коренные народы продолжают прибегать к мелким личным суевериям и ритуалам. Об этом рассказал охотовед Валерий Кузенков в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, для удачной охоты добытчики разжигают костер и бросают туда кусочек пищи или выливают рюмку водки.

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«Я сам много раз такое видел и сам этим занимался. Также у меня самого есть мой охотничий бог, я в него верю. Он у меня присутствует еще со студенческих времен, когда я пришел учиться на охотоведа. Иногда я его молю в глубине души, чтобы он помог в охоте», – отметил Кузенков.