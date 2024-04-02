Общество 02 апреля 2024, 16:27 Охотовед Кузенков: каждый охотник сам определяет, насколько он удачлив

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Критерии оценки удачливости добытчика слишком индивидуальны. Каждый охотник сам определяет, насколько он удачлив и доволен собой, сообщил охотовед Валерий Кузенков в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, у каждого российского охотника есть свой кодекс охотничьей чести и счастья.

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«Один счастлив тому, что он погулял, посмотрел, собака зайчика погоняла — ну не добыл и не добыл. А другому надо двух-трех лосей за один присест добыть. Все разные, и под одну оценку всех не подгонишь», — отметил Кузенков