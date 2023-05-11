Общество 11 мая 2023, 00:22 Охотовед Константин Божко посоветовал при встрече с медведем залезть на пень и стучать металлической посудой

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Медведь — одно из самых опасных животных, но после встрече с ним можно не только выжить, но даже не пострадать. Об этом «ФедералПресс» рассказал охотовед Константин Божко.

Он посоветовал не бежать от хищника. В противном случае тот может начать догонят из-за инстинктов. Лучше залезь на пень или поваленное дерево и раскинуть руки. Задача — казаться больше, чем есть на самом деле.

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Также стоит производить как можно больше шума. Например, стучать ложкой о металлическую миску, кричать или использовать специальные отпугиватели.

Наконец, Божко рекомендовал никогда не поворачиваться к медведю спиной. И, если он все же атакует, выставить вперед руку. Еще один способ — прикинуться мертвым и не двигаться. Тогда медведь, скорее всего, успокоится и уйдет.

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