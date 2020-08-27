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    27 августа 2020, 17:29

    Охотников в ЯНАО обязали показать справку об отсутствии COVID-19

    Алена Макаренко

    Охотники и рыбаки из ЯНАО обязаны предоставить справки об отрицательном тесте на коронавирус во время пандемии. Об этом в Instagram рассказал депутат городской думы Ноябрьска Виктор Гордиенко.

    Такое требование установили в регионе предприятия ТЭК.

    Депутат, который еще и занимает пост главврача Ноябрьской станции скорой медицинской помощи, рассказал о частых просьбах к нему со стороны местных жителей. Охрана месторождений не пропускает их к месту охоты или рыбалки. В связи с этим Гордиенко переговорил с начальником одного из нефтедобывающих предприятий.

    «При наличии пропуска рыбака-охотника, нашим жителям можно беспрепятственно передвигаться через пропускные пункты», — рассказал депутат.

    Однако важно соблюдать условие: необходимо предоставить справки об отсутствии COVID-19.

    По словам политика, понять нефтяников можно «ввиду быстрого распространения в замкнутых пространствах» вируса.

    В пресс-службе нефтедобывающей компании пообещали подготовить комментарий в ближайшее время.

    Сезон охоты в ЯНАО разрешили на прошлой неделе, напомнило агентство Ura.ru. Регион вышел на второй этап снятия ограничений, общие карантинные мероприятия будут действовать как минимум до 31 августа.

    Новости SMI.FM