Охотников в ЯНАО обязали показать справку об отсутствии COVID-19

Такое требование установили в регионе предприятия ТЭК.

Депутат, который еще и занимает пост главврача Ноябрьской станции скорой медицинской помощи, рассказал о частых просьбах к нему со стороны местных жителей. Охрана месторождений не пропускает их к месту охоты или рыбалки. В связи с этим Гордиенко переговорил с начальником одного из нефтедобывающих предприятий.

«При наличии пропуска рыбака-охотника, нашим жителям можно беспрепятственно передвигаться через пропускные пункты», — рассказал депутат.

Однако важно соблюдать условие: необходимо предоставить справки об отсутствии COVID-19.

По словам политика, понять нефтяников можно «ввиду быстрого распространения в замкнутых пространствах» вируса.



В пресс-службе нефтедобывающей компании пообещали подготовить комментарий в ближайшее время.

Сезон охоты в ЯНАО разрешили на прошлой неделе, напомнило агентство Ura.ru. Регион вышел на второй этап снятия ограничений, общие карантинные мероприятия будут действовать как минимум до 31 августа.