Охотникам намерены упростить перерегистрацию оружия

Первый зампред думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал, что в обозримом будущем у охотников появится возможность перерегистрировать оружие раз в 15 лет. Парламентария процитировало РИА ФАН.

Депутат напомнил, что в феврале этого года в силу вошли обновления правил охоты, с некоторыми из которых он не был согласен.

«Правила охоты предусматривают, что, если у вас оружие в зачехленном виде находится в вашем автомобиле и вы на законных основаниях находитесь в угодьях, это не может считаться нарушением», — пояснил Валуев.

Он добавил, что не планируется никакого ужесточения законодательства об охоте. По его словам, парламентарии стараются подходить к оружию более либерально.

«Особенно в части его перерегистрации, давая возможность делать это не раз в 5, а раз в 10 и в дальнейшем раз в 15 лет», — заявил Валуев.