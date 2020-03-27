Охотникам на Ямале упростят официальные процедуры из-за коронавируса

Департамент природно-ресурсного регулирования призвал желающих подавать заявление онлайн или через почту. Такие меры позволят сократить риск распространения коронавируса.

По данным пресс-службы, почта будет принимать заявления с 1 по 30 апреля. Сотрудники правительства уточнили, что разрешения выдаются случайным образом.