Охотникам на Ямале упростят официальные процедуры из-за коронавируса
Ямальским охотникам разрешат дистанционно получать разрешение на добычу лося и бурого медведя в предстоящем сезоне. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства округа.
Департамент природно-ресурсного регулирования призвал желающих подавать заявление онлайн или через почту. Такие меры позволят сократить риск распространения коронавируса.
По данным пресс-службы, почта будет принимать заявления с 1 по 30 апреля. Сотрудники правительства уточнили, что разрешения выдаются случайным образом.