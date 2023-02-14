Общество 14 февраля 2023, 15:18 Охотника осудили за убийство сына в Тюмени

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В Тюменской области на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в случайном убийстве своего 10-летнего сына. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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Убийство произошло во время охоты. Мужчина принял мальчика за косулю, когда тот находился в камышах, и пристрелил его. После этого он отнес ребенка домой и попытался оказать ему первую помощь. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к одному году исправительных работ с удержанием из зарплаты в доход государства 10% ежемесячно.