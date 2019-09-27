«Охотник» впервые пролетел с истребителем Су-57. Видео

Первый совместный полет был совершен в рамках программы испытаний БЛА «Охотник» и прошел полностью в автоматизированном режиме.

Беспилотник и истребитель находились в воздухе больше 30 минут. За это время они отработали взаимодействие друг с другом.

«Во время полета было отработано взаимодействие между БЛА „Охотник“ и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО», — сказано в сообщении ведомства.

Полет проходил на территории одного из испытательных аэродромов Министерства обороны.