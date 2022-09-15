Охотник наткнулся на необычный скелет в Нижегородской области | 360°

Общество 15 сентября 2022, 20:00 Поделиться Telegram

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Viber Охотник наткнулся на необычный скелет в Нижегородской области

Читать 360tv в

Мужчина, охотившийся в лесах Нижегородской области, наткнулся на необычный скелет. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Охотнику так и не удалось определить принадлежность скелета к какому-то животному, и он отдал это не усмотрение подписчиков. Те выдвинули немало разных версий. Одни склонялись в сторону динозавра, другие — к огромному существу, фигурировавшему в фантастическом фильме «Аватар».

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Один из подписчиков выложил похожую фотографию, сделанную на Зеленой горе в Сибири. Кто-то посчитал, что происхождение скелета вполне земное. Это может быть коровий череп с подпиленными рогами или скелет лося.

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