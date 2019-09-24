Охотничий сезон стартует в Подмосковье в октябре. Что можно и что нельзя в это время?

Сезон охоты на копытных животных стартует в Подмосковье 1 октября. Завершится он 31 декабря. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья уточнил, что 1 октября на территории региона откроется охота, в том числе и коллективная загонная, на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана, продлится сезон до 31 декабря.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в областных закрепленных охотничьих угодьях получаются непосредственно в охотничьих хозяйствах.

По словам Андрея Разина, в Подмосковье получить разрешения на охоту можно в 62 охотничьих угодьях. По его данным, в регионе зарегистрировано примерно 200 тысяч охотников.

«Порядка 300 москвичей и гостей столицы также приезжают поохотиться на территории области. Так что всего в регионе порядка 500 тысяч охотников», — добавил глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В регионе был проведен мониторинг охотничьих ресурсов. По его результатам установили квоты добычи копытных животных..

«Каждый охотник должен помнить о наиболее важных правилах техники безопасности при осуществлении охоты», — сделал акцент Андрей Разин.

В частности, запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным, знакам дорожного движения, межевым, рекламным конструкциям, а также специальным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

Помимо государственного охотничьего надзора в Московской области действует производственный охотничий контроль.

Андрей Разин напомнил, что охотник обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты, и транспортные средства для их осмотра по требованию производственного охотничьего инспектора после предъявлении им служебного удостоверения.