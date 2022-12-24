Общество 24 декабря 2022, 19:54 Охотничьи собаки спасли своего хозяина с инсультом в Ростовской области Охотничьи собаки сутки согревали жителя Ростовской области с инсультом и спасли ему жизнь Pxhere

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Охотничьи собаки спасли жизнь жителю Ростовской области, у которого случился инсульт. Они сутки согревали своего хозяина на морозе, сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Утром 21 декабря 72-летний житель хутора Тернового отправился на охоту в Сулинское лесничество. Спустя время мужчина перестал выходить на связь. Ближе к вечеру его родственники позвонили спасателям, которые вместе с правоохранителями начали искать охотника.

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Мужчину спустя сутки нашли около поселка Долотинка. Предварительно, у него произошел инсульт. Он лежал на земле, все это время его согревали две собаки.

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«Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом», — сказали в департаменте.

Одна из собак оказалась раненой. Предположительно, она травмировалась из-за схватки с диким зверем. Сам хозяин был без повреждений. Собаки не подпускали правоохранителей к мужчине. Им пришлось привези на место происшествия жену пострадавшего, после чего животные отошли от него. Мужчину доставили на вертолете в больницу. Врачи борются за жизнь охотника.

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