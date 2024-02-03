Общество 03 февраля 2024, 11:04 Охотившегося на собак тигра отловили в Приморье Правительство Приморья: в Пожарском округе отловили тигра, который ел собак

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Специалисты Минлесхоза Приморского края поймали тигра в Пожарском округе, который нападал на собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Животное отловили в поселке Ясенеко. Хищника неоднократно замечали рядом с населенными пунктами, где он нападал на псов. Теперь тигра направят в реабилитационный центр в Алексеевке, где медики обследуют его.

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Центр «Амурский тигр» уточнил, что зверь является возрастным, у него могут быть травмы.

«Забор крови на анализ и ветеринарный осмотр проведут в Алексеевке. Росприроднадзор решит дальнейшую судьбу зверя», — добавили в пресс-службе центра.

В ночь на 22 декабря тигр задавил собаку в поселке Рисовое. Сотрудники охраны объектов животного мира и лесного хозяйства Приморского края дежурили на месте несколько часов, но животное так и не появилось. Спустя несколько дней тигр напал на собак в поселке Тихоречное.