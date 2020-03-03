Охота за бонусами. В России появился новый вид мошенничества

В 2019 году количество попыток списать бонусные баллы из личных кабинетов россиян на сайтах увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц, рассказал изданию эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Эту информацию также подтвердили в «Деловой России» и торговой сети «Магнит».

В направлении бонусов мошенники активизировались из-за развития цифровых покупок и переориентации систем лояльности от карт с фиксированными скидками к накоплению бонусных баллов, которое впоследствии можно потратить.

Это приводит к тому, что доверие клиентов к таким опциям снижается, что в свою очередь ударяет по розничным сетям. Теперь они ежемесячно не досчитываются не менее 2–3 миллионов рублей.

И если потеря бонусов на картах в магазинах для человека может оказаться не сильно убыточной, то афера с недвижимостью всегда ударит по кошельку. В Сети ежедневно появляются новые предложения с арендой или продажей квартир. Но за объявлениями иногда скрываются не собственники, а мошенники.

Схемы аферистов давно известны, но россияне продолжают на них попадаться. Что должно насторожить в объявлении или при сделке — в материале «360».