Охлобыстин рассказал, что ему не дают общаться с Ефремовым

«Нам не дают общаться, только через жену получается. Каждый день звоню ей, спрашиваю: „Как дела, Софья?“ Все-таки это наши близкие люди, он крестный моей старшей дочери, мой родственник», — сообщил актер Иван Охлобыстин.

Собеседник добавил, что общался с Ефремовым за неделю до аварии. Охлобыстин поделился, что созванивался со своим другом «буквально каждые 10 минут». После этого разговора он уехал на дачу. ДТП произошло, когда Охлобыстин был за городом.

Актер Михаил Ефремов 8 июня напился, сел за руль своего внедорожника и на скорости влетел в грузовик в центре Москвы. За рулем фургона находился курьер Сергей Захаров, который спустя несколько часов после аварии умер от полученных травм.

Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Через несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей Захарова и предложил им помощь. Родные погибшего извинений не приняли и от денег отказались.