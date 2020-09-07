Решения суда по делу Ефремова и приговора еще нет, но Охлобыстин уже призывает помиловать актера. Такое поведение можно расценивать как давление на суд. Об этом «360» рассказал член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев.

«Президент имеет право помиловать по Конституции любого осужденного. Однако пока нет приговора суда и покуда он не вступил в законную силу, вообще разговора быть не может о помиловании. Только завтра будет приговор, будет апелляция. Это долгое время», — объяснил Козырев.

По словам эксперта, осужденный подает прошение о помиловании на имя президента в специальную комиссию, которая есть в каждом регионе. Комиссия принимает рекомендательное решение — да или нет. И с ним председатель идет к мэру или губернатору, а тот может согласиться или нет. Козырев добавил, что чаще главы регионов или городов соглашаются с решением комиссий по помилованию и подают данные президенту.

«А президент может принять решение освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Хотя такое случается крайне редко, скажу честно. При этом чаще всего он освобождает от наказания значимые для политики или международных отношений фигуры. Кроме того, он может смягчить наказание или освободить от судимости. А так чтобы взять и помиловать — если такое случится с Ефремовым, то он будет чуть ли не первым», — пояснил Козырев.

Помилование не значит только освобождение от ответственности. Это, в том числе, уменьшение срока, улучшение условий. В случае с Ефремовым любое смягчение ситуации можно считать помилованием.

«Прошение пишется на имя президента от лица осужденного. В редких случаях это может сделать другой человек, если, например, нет возможности составить письмо самим заключенным или он категорически отказывается. В целом же ни мама, ни папа, ни жена, ни дети не могут написать. Поэтому заявление Охлобыстина — это скорее давление на суд. Со своей артистической колокольни он, наверное, поступает правильно. Однако в социальной сети такое прошение работать не будет», — уверен Алексей Козырев.

Охлобыстин немного поспешил со своим заявлением, но возможно, это намеренный ход. Помилование осуществляется в отношении лиц, которые уже осуждены, а Ефремов пока приговор не получал. При этом попросить помилование он сможет сразу после оглашения решения суда. А может через год, два и дальше. В официальных приложениях указано, что подавать прошение можно не чаще, чем раз в год. Каждый месяц комиссии по помилованию рассматривают по пять-шесть таких прошений.

Ранее Иван Охлобыстин выложил во «ВКонтакте» пост с просьбой помиловать Ефремова, так как актер не переживет тюремное заключение.