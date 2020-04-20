«Нарушений никаких не было». Охлобыстин ответил на критику после тайного похода в храм

«Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке», — заявил Охлобыстин.

По его словам, он не нападал на женщину, которая его снимала на выходе из храма, а просто попросил не снимать.

«Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет!» — написал в посте артист и подчеркнул, что подсматривать за жизнью других — мерзкая работа.

В целом, по мнению Охлобыстина, закрывать храмы не стоило. «Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?» — заключил актер.

Ранее Telgram-канал Ваzа опубликовал информацию о том, что Охлобыстин принял участие в тайной пасхальной службе, на которую получил специальное разрешение, при этом, по данным издания, артист пытался вырвать телефон у журналистки. Все происходило в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

В начале апреля одна из дочерей артиста Анфиса рассказала, что заболела COVID-19. Позже она заявила, что все остальные члены семьи здоровы, и их тест на коронавирус отрицательный.