    20 апреля 2020, 10:23

    «Нарушений никаких не было». Охлобыстин ответил на критику после тайного похода в храм

    Эля Данилюк

    Артист Иван Охлобыстин, на которого обрушилась волна негатива после посещения одного из московских храмов на Пасху, ответил подробно на все вопросы на своей странице во «ВКонтакте». Он заявил, что ничего не нарушал, и у него имелись все разрешения.
    «Нарушений никаких не было». Охлобыстин ответил на критику после тайного похода в храм

    «Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке», — заявил Охлобыстин.

    По его словам, он не нападал на женщину, которая его снимала на выходе из храма, а просто попросил не снимать.

    «Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет!» — написал в посте артист и подчеркнул, что подсматривать за жизнью других — мерзкая работа.

    В целом, по мнению Охлобыстина, закрывать храмы не стоило. «Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?» — заключил актер.

    Ранее Telgram-канал Ваzа опубликовал информацию о том, что Охлобыстин принял участие в тайной пасхальной службе, на которую получил специальное разрешение, при этом, по данным издания, артист пытался вырвать телефон у журналистки. Все происходило в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

    В начале апреля одна из дочерей артиста Анфиса рассказала, что заболела COVID-19. Позже она заявила, что все остальные члены семьи здоровы, и их тест на коронавирус отрицательный.