Охлобыстин осудил Стерлингова за критику протоирея Смирнова

Иван Охлобыстин раскритиковал предпринимателя Германа Стерлигова за высказывания в адрес протоиерея Дмитрия Смирнова. Тот приравнял женщин, сожительствующих с мужчинами без официального брака, с «бесплатными проститутками».

Предприниматель оспорил слова священнослужителя, сообщив, что отсутствие официальной регистрации отношений избавляет мужа и жену от большинства проблем.

«Для христиан законный брак это не ЗАГС. Для христиан законный брак это благословение родителей», — сообщает он в своей публикации.

По его мнению, регистрация в ЗАГСе включает третьего участника в отношения между мужем и женой — государство с его судами и полицией, которые всегда на стороне жены.

«Для христиан такие извращения недопустимы. А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает», — раскритиковал протоирея Стерлингов.

Охлобыстин в комментариях к этой публикации возразил предпринимателю, что тот не имеет право осуждать священнослужителя.

«Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы, Герман, при всем уважении, им соответствуете», — написал актер.

Ранее Русская православная церковь принесла извинения за слова Смирнова. Она сообщила, что Смирнов использовал эпатажные высказывания из благих побуждений, чтобы привлечь внимание к защите брака и семьи.