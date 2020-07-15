Охлобыстин объяснил поддержку Ефремова «естественным восприятием русского человека»

Иван Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказал, что в любом случае поддержал бы Михаила Ефремова. Актер назвал такой поступок частью «естественного восприятия», которое есть в русском человеке.

«Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина — прим. ред.). Это часть нашего естественного восприятия», — пояснил актер. Он также сказал, что не может поступить как «европеец», который отказался бы от друга.

Охлобыстин считает, что Ефремова необходимо приговорить к условному сроку. А все доходы актера должны быть поделены между семьей артиста и близкими родственниками погибшего в ДТП. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, после того как 8 июня спровоцировал аварию. В ДТП погиб Сергей Захаров, который был за рулем грузовой машины на встречной полосе. Позже в Сети появилось видео, на котором актер якобы предлагал сотруднику ДПС деньги сразу после случившегося.