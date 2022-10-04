Огуречное мороженое и куриные маффины. Блогеры из соцсети ЯRUS поделились оригинальными рецептами | 360°

Общество 04 октября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Огуречное мороженое и куриные маффины. Блогеры из соцсети ЯRUS поделились оригинальными рецептами Блогеры из кулинарных сообществ соцсети ЯRUS поделились оригинальными рецептами freepik

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Блогеры из кулинарных сообществ в соцсети ЯRUS поделились оригинальными рецептами. Они рассказали, как готовить узбекскую похлебку, огуречное мороженое, французский салат моряков и другие необычные и вкусные блюда.

Изысканный салат «Нисуаз» сейчас подают в мишленовских ресторанах, а в 50-е годы это был перекус неприхотливых моряков. «Продвижением» блюда занялся мэр Ниццы Жан Медсен — именно он решил, что «Нисуаз» может стать едой миллионеров. Изначально салат подавался с анчоусами, но в домашнем варианте подойдет консервированный тунец.

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Паблик «Дача. Жизнь за городом» предложил рецепт кабачкового салата «Анкл Бенс».

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Авторы популярного паблика «Вкусно и с любовью, а также полезные советы» предложили приготовить мороженое из огурцов, пообещав, что оно не только вкусное, но и разжигает аппетит. В дуэте с огурцом в закуске идет рикотта, маскарпоне или любой сливочный сыр.

Хит меню первых блюд — антикризисный картофельный суп с килькой и нотками ностальгии. Потребуется 400 граммов кильки в томатном соусе, два литра воды, три картофелины, одна морковь, две луковицы, три зубчика чеснока, пучок петрушки или укропа, четыре столовые ложки растительного масла и соль по вкусу.

Овощи следует помыть, почистить, нарезать кубиками, зелень — мелко порубить. Лук, чеснок и морковь надо обжарить в кастрюле, затем добавить картофель и залить водой. Довести до кипения и варить на слабом огне до мягкости картофеля. После этого — положить кильку и еще раз довести до кипения. Если нужно, добавить соль. В заключение блюдо нужно посыпать зеленью и снять с огня.

Тем, кто хочет чего-то более изысканного, предложили приготовить крем-суп из запеченной тыквы со сливками. Он подается с сыром сулугуни и тыквенными семечками.

В качестве сытного калорийного блюда подойдет узбекский угра-ош с куриным филе, лапшой, морковью и болгарским перцем. Рецепт есть в паблике «Супы».

На горячее можно попробовать куриные маффины. Мелко нашинкованное филе грудки надо обжарить на сковороде с овощами до полуготовности. Затем взбить яйца с мягким творогом и специями. К яичной смеси добавить сыр и курицу с овощами, перемешать, выложить в формы для выпечки и печь в духовке при 180 °С около 30 минут. Творог придаст куриному филе нежнейший сливочный вкус.

На десерт — бисквитный рулет с яблоками, корицей и шпинатом от «Вкусных рецептов». Он готовится просто, очень нежный, а после небольшой выдержки буквально тает во рту.

В кулинарных сообществах социальной сети ЯRUS можно собрать на своих персональных «ярусах» множество вкусных и оригинальных рецептов — и готовить, а также делиться ими с родными и близкими.

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