Огромный триколор развернули перед Музеем Победы в Москве. Видео

Россия отмечает День государственного флага. В честь этого перед зданием московского Музея Победы прошла необычная акция. Там развернули огромный триколор общей площадью одну тысячу квадратных метров. Видео с места событий музей опубликовал на своей странице в Instagram.

«Под музыку в исполнении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ в небо взмыли воздушные шары — белые, синие и красные», — говорится в сообщении.

На месте волонтеры Музея Победы раздали прохожим ленточки в цветах российского триколора и рассказали об истории праздника. После мероприятия гостям музея бесплатно показали фильм «Семеро смелых».

Как сообщило ИА НСН, в акции по развертыванию гигантского флага России приняли участие сотрудники Росгвардии, члены молодежного движения «Юнармия», студенты и волонтеры.

Российский триколор придумал Петр I. Он сам начертил первый образец и выработал порядок горизонтальных полос. Однако еще его отец использовал в качестве флага на корабле ткани из белого, синего и красного цветов. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, был ли он похож на сегодняшний флаг России.

Официальный статус государственного флага триколор получил в 1896 году. Более 70 лет после революции 1917 года официальным флагом СССР был красный стяг. Триколор вернул свой статус 22 августа 1991 года, а отмечать День государственного флага России начали в 1994 году.

Издание Daily Storm напомнило, что рекордный флаг развернули в 2019 году на проспекте Сахарова в Москве. Тогда там проходили торжества, посвященные 350-летию триколора. Площадь полотна составила 2,5 тысячи квадратных метров. Это мероприятие вошло в Книгу рекордов России.